موجة حر جديدة تلوح في الأفق.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة وأمواج المتوسط

تشهد حالة الطقس في مصر تحسنًا نسبيًا خلال الساعات الحالية، مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة لا يزال يزيد من الإحساس بحرارة الأجواء، بالتزامن مع نشاط للرياح وظهور السحب وفرص لسقوط أمطار على بعض المناطق.

وفي الوقت الذي يسود فيه الاستقرار النسبي خلال الـ48 ساعة المقبلة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل، إلى جانب ارتفاع أمواج البحر المتوسط، ما يستدعي توخي الحذر من جانب المصطافين ورواد الشواطئ.

تحسن نسبي في الطقس رغم ارتفاع الرطوبة

قال محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية، مشيرًا إلى وجود تحسن واضح في حالة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن ارتفاع نسب الرطوبة لا يزال أحد العوامل التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، رغم تراجع درجات الحرارة مقارنة بالفترات السابقة.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن التحسن الحالي لن يستمر على الوتيرة نفسها، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل في القاهرة تسجل نحو 24 درجة مئوية، بالتزامن مع نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساهم في تحسن الإحساس بالأجواء خلال فترات الليل.

أمواج تصل إلى مترين على البحر المتوسط

وحذر القياتي من ارتفاع أمواج البحر المتوسط، خاصة على امتداد عدد من الشواطئ، بداية من السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، وصولًا إلى بلطيم وجمصة.

وأوضح أن ارتفاع الأمواج قد يصل إلى نحو مترين، مطالبًا المصطافين ورواد الشواطئ بضرورة متابعة حالة البحر والالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم.

فرص أمطار على السواحل الغربية وسيوة

وتتزامن هذه الأجواء مع ظهور بعض السحب خلال ساعات الصباح على عدد من المحافظات، مع وجود فرص لسقوط أمطار على مناطق من السلوم ومطروح، بالإضافة إلى بعض المناطق في سيوة.

وتأتي هذه الظواهر الجوية بالتزامن مع نشاط الرياح وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط، في إطار حالة من التغير النسبي في الأجواء خلال الفترة الحالية.

استقرار نسبي خلال الـ48 ساعة المقبلة

وبحسب تصريحات المتنبئ الجوي، من المتوقع استمرار التحسن والاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل.

وتبقى معدلات الرطوبة المرتفعة عاملًا مؤثرًا في الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار، بينما تشهد فترات الليل تحسنًا نسبيًا في الأجواء.

وتشهد مصر خلال فصل الصيف تباينًا في درجات الحرارة بين فترات الارتفاع والانخفاض النسبي، فيما تؤثر نسب الرطوبة ونشاط الرياح وحالة البحر المتوسط على الإحساس بالأجواء، خاصة في المناطق الساحلية. ويُنصح المواطنين بمتابعة النشرات والتحديثات اليومية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لا سيما مع تغير الخرائط الجوية من يوم لآخر.