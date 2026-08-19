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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد تحسن الأجواء.. الأرصاد تحذر من موجة ارتفاع جديدة في درجات الحرارة

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

تتأرجح حالة الطقس في مصر خلال الأيام الحالية بين تحسن نسبي في الأجواء واستقرار مؤقت، وبين توقعات بعودة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل. وبينما تراجعت درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية نسبيًا، لا تزال نسب الرطوبة المرتفعة تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار.

وفي المقابل، تشهد بعض المناطق ظواهر جوية متفرقة، من بينها نشاط للرياح وظهور السحب وفرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية، بالتزامن مع ارتفاع أمواج البحر المتوسط، ما يستدعي مزيدًا من الحذر من جانب المصطافين ورواد الشواطئ.

 

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كشف محمود القياتي متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقال محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية في درجات الحرارة.

وأضاف أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة وتعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ولكن هناك تحسن واضح في حالة الطقس، خاصة خلال فترة الليل.

ولفت إلى وجود ارتفاع في الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، كما أن هناك تكون لبعض السحب على محافظات الوجه البحري، محملة بالأمطار.

وشدد على أن التوقعات تشير إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع القادم

وأوضح أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل تسجل نحو 24 درجة مئوية في القاهرة، مع وجود نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

 

 

وأعلن المتنبئ الجوي وجود ارتفاع طفيف في أمواج البحر المتوسط، بداية من مناطق السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، وصولًا إلى بلطيم وجمصة.

وأشار إلى أن ارتفاع الأمواج يصل إلى نحو مترين، مطالبًا المصطافين ورواد الشواطئ بمراعاة حالة البحر خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح القياتي أن بعض السحب تظهر في عدد من المحافظات خلال ساعات الصباح، مع وجود فرص لسقوط أمطار على مناطق السلوم ومطروح، إلى جانب بعض المناطق في سيوة.

وأكد أن هذه الظواهر الجوية تأتي في إطار التحسن التدريجي في الأحوال الجوية، مع استمرار الاستقرار المتوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 19 أغسطس 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 34

الإسكندرية 32

شرم الشيخ 38

مطروح 30

أسوان 41

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 44

الكويت 48

أبوظبي 44

القدس 30

 الخرطوم 40

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 32

لندن 23

مدريد 35

 باريس 26

موسكو 20

حالة الطقس مصر درجات الحرارة الرطوبة حرارة الطقس

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