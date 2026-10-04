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من الكاس إلى محمد صلاح.. هدافو منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا تاريخيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من الكاس إلى محمد صلاح.. هدافو منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا تاريخيا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مواجهة ودية قوية أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأجندة الدولية الحالية، في لقاء جديد يضاف إلى سلسلة المواجهات التاريخية بين المنتخبين.

13 مواجهة بين مصر وجنوب أفريقيا

وتكشف أرقام المواجهات التاريخية بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا عن خوض المنتخبين 13 مباراة سابقة، بواقع 6 مواجهات رسمية و7 مباريات ودية، وشهدت هذه اللقاءات تباينًا في النتائج بين المنتخبين.

وعلى صعيد المواجهات الرسمية، يمتلك منتخب مصر أفضلية واضحة أمام منتخب جنوب أفريقيا، بينما تميل الكفة لصالح منتخب «بافانا بافانا» في المباريات الودية التي جمعت المنتخبين.

وبشكل عام، حقق منتخب مصر 5 انتصارات خلال تاريخ مواجهاته أمام جنوب أفريقيا، وسجل لاعبوه 9 أهداف، مقابل 7 انتصارات لمنتخب جنوب أفريقيا الذي أحرز 11 هدفًا، بينما انتهت مباراة واحدة بين المنتخبين بالتعادل.

هدافو منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

وسجل لاعبو منتخب مصر 9 أهداف في شباك منتخب جنوب أفريقيا خلال المواجهات السابقة، وجاءت قائمة هدافي الفراعنة كالتالي:

أحمد الكأس: سجل هدفًا أمام جنوب أفريقيا في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1996.

أحمد حسن: أحرز هدفًا في نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 1998.

طارق مصطفى: سجل هدفًا في نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 1998.

حسام حسن: أحرز هدفًا خلال مباراة ودية جمعت المنتخبين عام 1998.

مدحت عبد الهادي: سجل هدفًا في مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا عام 2003.

أحمد حسام ميدو: أحرز هدفًا في المباراة الودية التي جمعت مصر وجنوب أفريقيا عام 2003.

عمرو زكي: سجل هدفًا في شباك جنوب أفريقيا خلال مباراة ودية عام 2006.

عماد متعب: أحرز هدفًا أمام جنوب أفريقيا في مباراة ودية عام 2006.

محمد صلاح: سجل هدف منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2025.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا الودية اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت المباراة مباشرة عبر قنواتها المفتوحة، وسط ترقب جماهيري للمواجهة التي تجمع المنتخبين وتعيد إلى الأذهان تاريخًا طويلًا من المنافسة بين الفراعنة وبافانا بافانا.

منتخب مصر حسام حسن منتخب جنوب أفريقيا

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