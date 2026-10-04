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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: أؤكد ضرورة تعزيز جهود منع النزاعات وتطوير آلية الإنذار المبكر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية لاجتماع الاتحاد الأفريقي التنسيقي الثامن لمنتصف العام، إن “مناقشاتنا أكدت على حجم الإنجازات والتحركات نحو تحقيق التكامل القاري”.
 

وأضاف الرئيس السيسي أنه يجب دعم جهود إعادة الإعمار بعد النزاعات، وأن المناقشات عكست جسامة التحديات الراهنة التي تتطلب منا العمل المشترك.

وتابع: «أؤكد على تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي والتجاري بين دولنا، وأن المناقشات عكست جسامة التحديات الراهنة التي تتطلب منا العمل المشترك».

وأوضح: "أؤكد ضرورة تعزيز جهود منع النزاعات وتطوير آلية الإنذار المبكر".
 

السيسي الرئيس السيسي الاتحاد الأفريقي اجتماع الاتحاد الأفريقي

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