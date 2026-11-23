أكد وزير العمل حسن رداد، أن الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل ركيزة أساسية لبناء سوق عمل متوازن ومستقر، وتعزيز الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، مشددًا على أن التطبيق الفعلي للتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، والالتزام بأحكامها، ليس مجرد استحقاق قانوني، وإنما استثمار في استقرار المنشآت وزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية، بما يحقق المصالح المشتركة للعامل وصاحب العمل ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية..وأوضح الوزير أن فلسفة الوزارة تتركز خلال التوجيه والمساعدة والتوعية بالتشريعات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، في فعاليات المؤتمر السنوي لشركة خاصة بالتزامن مع احتفالها بمرور عشرين عامًا على تأسيسها.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير سوق العمل وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، من خلال تحديث التشريعات، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل، وتوسيع فرص التشغيل، وترسيخ مفاهيم العمل اللائق، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي نحو بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية.

وأشار رداد إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة مهمة في تنظيم علاقات العمل، من خلال إرساء قواعد أكثر توازنًا ووضوحًا تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتوفير ضمانات لحماية الحقوق، وتحديد الالتزامات المتبادلة، وتطوير آليات تسوية المنازعات، بما يسهم في الحد من النزاعات وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل.

وأضاف أن الوزارة تعمل على نشر الوعي بأحكام القانون الجديد، وتوضيح آليات تطبيقه والتزامات أصحاب الأعمال والعاملين، من خلال التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والشركاء الاجتماعيين، وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف القانوني، والاستماع إلى الملاحظات والتحديات العملية، بما يضمن التطبيق السليم للتشريعات وتحقيق أهدافها...وأكد وزير العمل أن أصحاب الأعمال والقطاع الخاص يمثلون شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل اللائقة، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن الالتزام بمعايير العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، واحترام حقوق العاملين، يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الولاء والانتماء داخل المنشآت، وتحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

ولفت إلى أهمية التكامل بين الامتثال القانوني وتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة والتحول الرقمي، باعتبارها عناصر مترابطة في تطوير الإدارة المؤسسية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مؤكدًا أن الوزارة تمضي في تطوير خدماتها وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يسهل الإجراءات أمام أصحاب الأعمال والعاملين، ويعزز الشفافية وسرعة إنجاز الخدمات.

وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتكثيف التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، لتبادل الخبرات ونشر ثقافة الامتثال، وتحويل النصوص التشريعية إلى ممارسات عملية داخل مواقع العمل، تحقق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، وتدعم استدامة النشاط الاقتصادي.