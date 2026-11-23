أ‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجمات على العاصمة السودانية الخرطوم بالطائرات المسيرة.

طالت الهجمات أحد المباني التابعة للأمم المتحدة، وأدّت إلى سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارًا بمرافق ومنشآت مدنية.



‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها استهداف المدنيين ومقارّ المنظمات الدولية، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وضمان سلامة العاملين في تلك المنظمات.

‏

كما أكّد المجالي وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، مشدِّدًا على دعم الأردن جميع الجهود المُستهدِفة حلّ الأزمة السودانية، بما يحفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه.

‏⁧‫