أفادت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، اليوم الاثنين، بأن وزارة الخارجية الروسية استدعت القائم بالأعمال الإستوني لدى موسكو، على خلفية قرار إستونيا إغلاق حدودها المشتركة مع روسيا.

ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاستدعاء أو طبيعة الرسالة التي وجهتها موسكو إلى الدبلوماسي الإستوني.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين روسيا وإستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إذ اتخذت تالين سلسلة من الإجراءات لتشديد الرقابة على حدودها مع روسيا، وسط مخاوف أمنية متزايدة، كما انضمت إلى العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وتشهد العلاقات بين البلدين خلافات متكررة بشأن القضايا الأمنية والحدودية، في وقت تتهم فيه روسيا دول البلطيق باتباع سياسات معادية لها، بينما تبرر إستونيا إجراءاتها باعتبارات الأمن القومي وحماية حدود الاتحاد الأوروبي.