استنكر مسؤولون لبنانيون زيارة قام بها متحدثة عسكرية إسرائيلية إلى مدرسة في قرية مسيحية في منطقة محتلة إسرائيلياً في جنوب لبنان.

في التفاصيل، أثارت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واويا، موجة واسعة من الاستهجان والانتقادات في لبنان، وذلك بعد نشرها مقاطع مصورة لزيارة قامت بها في مدرسة بقرية دبل ذات الغالبية المسيحية بجنوب لبنان.

يوم الأحد، بينما كان لبنان يحتفل بيوم استقلاله، نشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واويا، مقطع فيديو يظهرها خارج مدرسة في دبل ثم تقف أمام فصل دراسي مليء بالأطفال.

تقع القرية داخل "المنطقة الأمنية" التي أعلنتها إسرائيل بعد اندلاع الحرب الأخيرة مع حزب الله في مارس، والتي تغطي شريطاً من جنوب لبنان على طول الحدود بعمق حوالي 10 كيلومترات (ستة أميال).

تعد القرية من بين عدد من القرى ذات الأغلبية المسيحية القريبة من الحدود حيث رفض العديد من السكان المغادرة على الرغم من أوامر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء.

وباعتبارهم معزولين عن بقية لبنان، فإنهم يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.

قالت المتحدثة “خلال زيارتي الأخيرة لجنوب لبنان، انبهرت بجمال الأرض والقرى التي دفعت ثمناً باهظاً بسبب استغلالها …”، في إشارة إلى حزب الله.

وفي وقت لاحق، ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بإسرائيل لـ"جرها الطلاب إلى استعراض عسكري ودعائي".

وأضاف: "ليس للقوة المحتلة الحق في استغلال أطفالنا لتجميل صورة احتلالها أو فرض هيمنتها على شعبنا في الجنوب".

أدانت وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي ما وصفته بأنه "هجوم على مدرسة دبل وطلابها".

وقالت بلدية دبل إن الزيارة جرت قبل حوالي شهر "دون أي تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة".

منذ نشر الفيديو، تعرضت القرية والمسؤولون المحليون لهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي باتهامات بالتواطؤ مع إسرائيل.

يقول لبنان إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 4300 شخص.