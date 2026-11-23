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أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم /الاثنين/ عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجمات التي استهدفت مواقع في العاصمة الخرطوم بجمهورية السودان باستخدام الطائرات المسيرة، بما في ذلك أحد المباني التابعة للأمم المتحدة، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا من المدنيين ووقوع أضرار مادية.

وأكدت رفض دولة الكويت القاطع لأي مساس بالأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ومقار المنظمات الدولية، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة.

وجددت تأكيد دعم دولة الكويت لوحدة السودان وسيادته واستقراره ومؤسساته الشرعية، كما تقدمت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.