أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الإثنين على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 17.07 نقطة بما نسبته 0.20%؛ ليصل إلى مستوى 8444.18 نقطة، إذ جرى تداول نحو 474 مليون سهم عبر 22 ألفا و287 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 94.4 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 16.71 نقطة بما نسبته 0.20%؛ ليصل إلى مستوى 8386.68 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 196 مليون سهم من خلال 9661 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 28.4 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 18.03 نقطة بما نسبته 0.20%؛ ليصل إلى مستوى 8894.63 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 278 مليون سهم عبر 12 ألفا و626 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 66 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر "رئيسي 50" انخفاضا بنحو 181.13 نقطة بما نسبته 1.97%؛ ليصل إلى مستوى 9010.44 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 182 مليون سهم عبر 8139 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 26.4 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "نابيسكو" و"أريد" و"أسمنت" و"تمدين ع" و"مشاعر" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "الأنظمة" و"ايفا فنادق" و"مخازن" و"يونيكاب" و"يوباك" الأكثر انخفاضا.