صرح المتحدث بإسم قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، يوم الاثنين بأن موسكو رصدت تصريحات صادرة عن كييف بشأن هجمات على سفن روسية قبالة سواحل ليبيا، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تتولى التعامل مع هذا الأمر.

وقال بيسكوف إن تصريحات الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي وغيره من ممثلي نظام كييف تدل على عدم رغبتهم في مواصلة العمليات الإنسانية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن الضربات التي توجهها القوات المسلحة الروسية للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية لها تداعيات مؤلمة للغاية على نظام كييف.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، مسؤولية أوكرانيا عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا، وذلك بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الضربات التي وقعت قبالة مدينة بنغازي.

وكتب على منصة إكس "حصل كل شيء قبالة السواحل الليبية. نشر جنودنا سبعة زوارق مسيرة أوكرانية الصنع. وعلى الرغم من كل محاولات العدو للتصدي لها، أُغرقت الفرقاطة الروسية "ميركوري"، مؤكدا "هدفنا الثاني كان سفينة الشحن الروسية "إم في أنجارا"، التي كان العدو يستخدمها لنقل الأسلحة.