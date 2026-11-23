أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة حداد يبلغ من العمر 23 عامًا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاعتداء على طفل يبلغ 11 عامًا وتصويره، واستخدام الفيديو في تهديده وابتزازه لإجباره على ارتكاب أفعال غير أخلاقية، بدائرة قسم شرطة الهرم.

وكشفت التحقيقات أن والد الطفل، ويعمل سائقًا، اكتشف مقطع فيديو لنجله يتضمن تعرضه للاعتداء، فتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرًا بالواقعة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبسؤال الطفل، أفاد بأن المتهم اعتدى عليه وصوره، ثم استخدم المقطع لتهديده وابتزازه وإجباره على ممارسة أفعال غير أخلاقية معه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت حبسه على ذمتها، قبل أن تأمر بإحالته للمحاكمة الجنائية.