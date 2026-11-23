شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» الذي ينطلق في نسخته الأولى تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية.

وخلال كلمته بالجلسة الثانية التي عُقدت تحت عنوان «الاستثمار في رأس المال البشري: التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية»، أكد الدكتور أحمد رستم أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كمنصة لتبادل الخبرات التنموية، ويجسد عقيدة الدولة المصرية الراسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها الأساسية. وأوضح أن المتغيرات العالمية المتسارعة تفرض تحديات متزايدة تتعلق بالاستقرار المعيشي وجودة الحياة، مما جعل الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وليس مجرد أولوية اجتماعية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الدولة تولي أهمية قصوى لتحقيق التنمية البشرية الشاملة باعتبارها الضمانة الحقيقية للتوزيع العادل لثمار النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن «رؤية مصر 2030» وضعت الأسس لهذا التوجه، مدعومة باستراتيجيات قطاعية متكاملة وفي مقدمتها «الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية». وكشف د. رستم بلغة الأرقام عن حجم الالتزام الحكومي بسد الفجوات التنموية بين المحافظات، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية خلال الـ 12 عامًا الماضية نحو 1.5 تريليون جنيه، مما انعكس إيجابًا على تقدم ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.

وأضاف أن قطاعات التنمية البشرية (الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية) تستحوذ على 48% من إجمالي الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري.

واستعرض د. أحمد رستم جهود الدولة في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، موضحًا أن المرحلة الأولى من المبادرة يستفيد منها 18 مليون مواطن في 20 محافظة ريفية، وتستحوذ استثمارات بناء الإنسان والصحة العامة على 73% من جملة مخصصاتها المالية. وأكد عزم الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، لتمتد مظلة الاستفادة لتشمل 57% من إجمالي سكان الجمهورية.

وأشار إلى تطور الفلسفة الحكومية في إدارة ملف الحماية الاجتماعية؛ حيث لم تعد تقتصر على تقديم الدعم النقدي فقط، بل تتبنى منهجية متكاملة تقوم على التمكين الاقتصادي وبناء القدرات. ولفت في هذا السياق إلى التركيز الخاص على «الطفولة المبكرة» باعتبارها نقطة الانطلاق الأهم لبناء الإنسان، مستشهدًا بما جاء موثقا ب «تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر لعام 2026» من تقدم ملموس أحرزته الدولة في تعزيز نظم الحماية المراعية لاحتياجات الأطفال وتوسيع نطاق خدماتهم الصحية والتعليمية. كما أوضح أن الدولة تعمل بالتوازي مع برنامج «تكافل وكرامة» على إطلاق مبادرات التمكين الاقتصادي لمساعدة الأسر المستفيدة على خلق مصادر دخل مستدامة والتدرج نحو الخروج من دائرة الفقر.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد أن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030» يتبنى مفهومًا شاملاً لتنمية الإنسان في مختلف مراحله العمرية، من خلال توفير موارد إضافية وحيز مالي أوسع للإنفاق الاجتماعي، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن الارتقاء بتنافسية وجودة مخرجات التعليم قبل الجامعي وربطها بشكل وثيق بمتطلبات سوق العمل.