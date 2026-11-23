نفى المخرج محمد سامي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صحة الشائعات المتداولة بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة مي عمر، مؤكدًا أنه لا توجد أي خلافات أو أزمات بينهما، وأن ما يتم تداوله بشأن الخيانة أو الطلاق لا أساس له من الصحة.

محمد سامي ومي عمر

وأوضح سامي أنه كان يصور مشاهده في مسلسل «تمكين»، بينما كانت مي عمر تصور مسلسل «حليمة جبران»، وفوجئا بانتشار الأخبار، مشيرًا إلى أن علاقتهما قائمة على الحب والاحترام المتبادل، وأنهما لم يختلفا بالشكل الذي تروج له الشائعات طوال 16 عامًا من الزواج.

وطالب محمد سامي مروجي الأخبار الكاذبة بالتوقف عن اختلاق القصص حول حياته الشخصية، مؤكدًا أن ما يجمعه بزوجته هو الحب والوفاء والدعم المتبادل، واختتم حديثه برسالة لكل من صدق الشائعات، متمنيًا أن يرزقه الله بشخص يحبه ويبادله الحب كما يحدث بينه وبين زوجته.