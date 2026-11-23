صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب «المخرجون المعاصرون والإخراج في مصر» للكاتب والباحث ناصر العزبي، الذي يقدم من خلاله قراءة تحليلية لفن الإخراج المسرحي في مصر، متتبعًا ملامح تطوره وتحولاته، مع التركيز على ست تجارب إخراجية معاصرة أسهمت في تشكيل ملامح الحركة المسرحية خلال العقود الأخيرة.

ويستند الكتاب إلى معايشة ممتدة للحركة المسرحية المصرية ومتابعة عروضها منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث ينطلق المؤلف من اهتمام بحثي بفهم طبيعة التجارب الإخراجية، وربط ما يقدم على خشبة المسرح بالسياقات الثقافية والاجتماعية التي تشكلت في إطارها، بعيدًا عن الاكتفاء برصد العروض أو تقديم أحكام تقييمية نهائية بشأنها.

ويوضح ناصر العزبي، في كلمة المؤلف، أن الكتاب لا يستهدف حصر تجارب الإخراج المسرحي في مصر، أو تقديم تصنيف قاطع للمخرجين، وإنما يسعى إلى رصد وتحليل نماذج إخراجية اختارها لما تتميز به من خصوصية فنية وبصمة إبداعية يمكن تتبعها عبر أعمال متعددة، بما يعكس جانبًا من التنوع داخل المشهد المسرحي المصري، دون الادعاء بأنها تمثل الحركة المسرحية بأكملها.

ويشير المؤلف إلى أن دراسة الإخراج المسرحي تفرض تحديات خاصة، نظرًا لطبيعة العرض المسرحي بوصفه فعلًا إبداعيًا متجددًا، يرتبط بلحظة زمنية محددة، وتتباين طرق تلقيه من مشاهدة إلى أخرى، وهو ما يجعل الإحاطة بالتجارب الإخراجية أكثر تعقيدًا من دراسة النصوص الأدبية، خاصة في ظل تعدد الجهات المنتجة للعروض المسرحية في مصر، ما بين المؤسسات الرسمية والفرق المستقلة والمحترفة وفرق الهواة.

ويعتمد الكتاب على منهج يجمع بين المشاهدة المباشرة للعروض، والاستعانة بالتسجيلات المرئية لبعض الأعمال، إلى جانب مراجعة الكتابات النقدية التي تناولتها، بهدف تكوين رؤية تحليلية تتجاوز الانطباعات العابرة، وتبحث في السمات الفنية والفكرية التي تميز كل تجربة.

ويبدأ المؤلف دراسته بمدخل نظري مكثف يتناول المفاهيم الأساسية للإخراج المسرحي وتطوره التاريخي، ومهام المخرج ومسؤولياته داخل العملية المسرحية، قبل الانتقال إلى الجانب التطبيقي الذي يمثل المحور الأساسي للكتاب، من خلال دراسة ست تجارب إخراجية معاصرة.

ويركز العزبي في تناوله لهذه التجارب على عدد من العناصر، من بينها الأسلوب الإخراجي، والتوجه الفكري للمخرج، وطبيعة اختياراته للنصوص المسرحية وموضوعاتها، وكيفية تعامله معها، فضلًا عن علاقته بالجمهور ومدى تفاعله مع العرض، والأثر الذي يتركه العمل المسرحي في وعي المتلقي.

ويأتي الكتاب استكمالًا لانشغال المؤلف بدراسة تاريخ المسرح العربي وعلاقته بالهوية الثقافية، مؤكدًا أن الإخراج المسرحي لا يقتصر على الجانب التقني أو تنظيم عناصر العرض، بل يمثل ممارسة إبداعية وفكرية تطرح أسئلة متصلة بالإنسان والمجتمع والهوية.

ومن خلال هذه الدراسة، يطرح ناصر العزبي محاولة لفتح حوار نقدي حول تجارب الإخراج المسرحي المعاصر في مصر، وأهمية توثيق منجز المخرجين وقراءته قراءة تحليلية منصفة، بما يسهم في تعزيز الاهتمام بالمسرح وتاريخه وتحولاته الفنية والفكرية.