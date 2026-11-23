أكدت الدكتورة نورهان الشيخ عضو مجلس الشيوخ، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة لا يقتصر مردوده على تحسين كفاءة السياسات الاقتصادية والمالية، وإنما يمتد بصورة مباشرة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تعزيز قدرة الدولة على حماية القوة الشرائية للأسر، وقياس الأثر الاجتماعي للقرارات الاقتصادية، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأوضحت الشيخ، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، أن الدراسة نجحت في توضيح حدود الاستفادة من توظيف هذه التقنيات في تطوير السياسات المالية والاقتصادية، مشيرة إلى ثلاثة أبعاد رئيسية تنعكس إيجابيًا على المواطن.

وأضافت أن البعد الأول يتعلق بدور الدولة في حماية القوة الشرائية للأسرة المصرية، من خلال الربط بين نماذج التنبؤ بالتضخم وآليات التدخل المدروس لضبط الأسواق وحماية الأسعار، بما يتيح سرعة الاستجابة للمتغيرات السوقية، ويسهم في الحد من تأثير الضغوط التضخمية على دخول الأسر ومستويات استهلاكها.

وأشارت إلى أن البعد الثاني يتمثل في قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على قياس الأثر الاجتماعي للسياسات المالية والقرارات الاقتصادية قبل تطبيقها، بما يساعد على استباق التداعيات المحتملة لهذه القرارات، وتجنب الآثار السلبية التي قد تنتج عن اتخاذها بصورة عاجلة دون تقييم كافٍ لانعكاساتها على المواطنين.

وتابعت أن البعد الثالث يرتبط بتحقيق وفورات مالية من خلال تعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة وفاعلية إدارة المالية العامة، موضحة أن توجيه جزء من هذه الوفورات إلى تطوير الخدمات العامة وتحسين جودتها يمكن أن ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.

وأكدت نورهان الشيخ دعمها للدراسة وتوصياتها، مشيرة إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد يجب أن تكون له انعكاسات ملموسة على حياة المواطن المصري، سواء من خلال حماية قدرته الشرائية أو تحسين الخدمات العامة ومستوى المعيشة.