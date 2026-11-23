حذرت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة متواصلة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، رغم مرور عام على اتفاق شرم الشيخ.

وقالت فارسين شاهين، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الأولوية الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء داخل القطاع، والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وضمان إغاثة الفلسطينيين، موضحة أن التحركات الإغاثية لم تصل إلى المستوى المطلوب، فيما لا يزال السكان محاصرين داخل نحو ثلث مساحة القطاع، وتتفاقم معاناتهم يوميًا.

وأضافت أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات بالكميات المطلوبة، وتواصل استهداف المدنيين وإعاقة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأجنبية، مشددة على ضرورة تحرك الدول التي وافقت على اتفاق شرم الشيخ لوضع آليات تلزم الأطراف بتنفيذ بنوده ومحاسبة الجهات التي تنتهكها.

وأوضحت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن الأوضاع الإنسانية تزداد صعوبة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل احتياج آلاف الأسر إلى الخيام والمأوى الآمن والملابس الشتوية، فضلًا عن نقص الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، ووجود أطفال محرومين من التعليم النظامي.

وأكدت أن المطلوب هو إلزام الجانب الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عرقلة، مشيرة إلى أن الوضع الراهن يمثل اختبارًا للضمير العالمي ومدى الالتزام بالقرارات الدولية، وأن الشعب الفلسطيني يستحق العيش بكرامة على أرضه.