قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن هناك عدة آليات يمكن اللجوء إليها لاحتواء التقلبات في أسعار الطاقة عالميًا، أبرزها زيادة إنتاج النفط، وتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول المنتجة، إلى جانب التوسع في مصادر الطاقة البديلة.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن السماح للدول الخاضعة للعقوبات بتصدير كميات أكبر من النفط من شأنه زيادة المعروض في الأسواق والمساهمة في ضبط الأسعار، فضلًا عن إمكانية رفع إنتاج دول «أوبك بلس» لتوفير الإمدادات المطلوبة، خاصة للأسواق الأوروبية.

الجزائر ومصر أمام فرص لتعزيز إمدادات الطاقة

وأشارت رمسيس إلى أن هناك دولًا خارج منظمة أوبك تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة، من بينها الجزائر، التي يمكنها زيادة صادرات النفط والغاز إلى الأسواق الأوروبية حال التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات العالقة.

وأضافت أن مصر تمتلك فرصًا لزيادة إنتاج الغاز والنفط من خلال التعاون مع شركات دولية بريطانية وفرنسية وأمريكية في مجالات الاستكشاف والتنقيب، بما يسهم في توفير إمدادات إضافية من الطاقة.

الطاقة النظيفة أحد الحلول الأوروبية لمواجهة الأزمة

ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الدول الأوروبية لديها بدائل متعددة للتعامل مع أزمة الطاقة، من بينها العودة إلى بعض مصادر الطاقة التقليدية، رغم آثارها البيئية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الخضراء، مستفيدة من التطور التكنولوجي.

وأوضحت أن تأخر بعض الدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات استباقية والتوسع في مصادر الطاقة البديلة أسهم في تفاقم الأزمة، ووصول تداعيات نقص الإمدادات إلى توقف بعض الصناعات.

وأكدت أن تنويع مصادر الطاقة، وزيادة عدد المنتجين في الأسواق، إلى جانب التفاهمات الدولية، تمثل عوامل مهمة لدعم استقرار أسعار النفط وتحسين انتظام الإمدادات خلال الفترة المقبلة.