أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم، بتعرض منشآت لتخزين النفط في جمهورية تتارستان الروسية لهجوم بطائرات مسيرة، في تطور جديد يستهدف البنية التحتية للطاقة في روسيا.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الأضرار الناجمة عن الهجوم أو ما إذا كان قد أسفر عن وقوع إصابات، كما لم تصدر تفاصيل رسمية بشأن الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم.

وذكرت وكالة رويترز أن السلطات المحلية الروسية أكدت تعرض منشأة نفطية للاستهداف، مشيرة إلى أن أنظمة الإطفاء الآلية وجهود فرق الأمن ساعدت في منع اندلاع حريق كبير، بينما تسببت حطام الطائرات المسيرة في أضرار بعدد من المنشآت المدنية، دون تسجيل إصابات أو وفيات.

وتكتسب محطة كاليكينو أهمية استراتيجية باعتبارها مركزا رئيسيا لاستقبال وخلط النفط الخام القادم من مناطق إنتاج مختلفة، بينها غرب سيبيريا وتتارستان وأدمورتيا وباشكورتوستان، قبل ضخه عبر شبكة خطوط الأنابيب إلى المصافي والأسواق المختلفة، بما في ذلك خط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط الروسي إلى عدد من الأسواق الأوروبية.

وبحسب تقارير أوكرانية، تعرضت المحطة في هجوم 19 نوفمبر لأضرار طالت ثلاثة خزانات ضخمة، تبلغ سعة كل منها نحو 50 ألف متر مكعب، إذ اشتعلت النيران في أحدها وتضرر الخزانان الآخران.