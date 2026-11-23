خيّم الحزن على أهالي مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، عقب وفاة الشاب سعيد أمين سعيد عبد التواب، إثر تعرضه لسكتة قلبية، قبل أيام قليلة من موعد زفافه، الذي كان مقررًا إقامته بنهاية الأسبوع الجاري.



وكان الشاب الراحل يستعد للاحتفال بزفافه خلال أيام، وسط فرحة أسرته وأصدقائه، إلا أن الموت باغته قبل أن تكتمل فرحته، لتتحول أجواء الاستعداد للزفاف إلى مأتم خيم عليه الحزن والأسى.



وسادت حالة من الحزن والتعاطف بين أسرة الفقيد وأصدقائه وأهالي المدينة، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.