تعتزم وزارة النقل، ممثلةً في الهيئة القومية للأنفاق، تنفيذ مشروع قومي جديد يستهدف مد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى ليصل إلى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ويمتد المسار الجديد من محطة المرج الجديدة شمالًا وصولًا إلى شبين القناطر بطول يبلغ نحو 19 كيلومترًا، ويتضمن إنشاء 14 محطة حديثة.

​ويرتكز مخطط المشروع على الإلغاء الكامل لخط السكة الحديد القديم (23 يوليو – شبين القناطر) واستغلال حرم المسار القائم لإنشاء خط المترو الجديد، مع إزالة كافة محطات القطار التقليدية واستبدالها بمحطات مترو متطورة.

ويضمن هذا التوجه الهندسي الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة دون الحاجة إلى تنفيذ إزالات واسعة للمباني والمنشآت السكنية، فضلًا عن تقديم وسيلة نقل جماعي عصرية وسريعة تستوعب الزيادة المتنامية في أعداد الركاب وتلبي احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة على امتداد المسار.

​مسارات علوية لتعزيز الأمان ومنع التكدسات

تُجري الوزارة دراساتها لتنفيذ جزء كبير من مسار ومحطات المشروع بنظام الجسور العلوية، على غرار النموذج المُتبع في مشروع مترو الإسكندرية (بديل خط قطار أبو قير). ويهدف هذا التصميم إلى تفادي التقاطعات السطحية والإلغاء التام للمزلقانات التي كانت تمثل خطورة بالغة على حركة المرور والمشاة، مما يرفع معدلات الأمان ويمنع فصل المناطق السكنية عن بعضها البعض، ويسهم في تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية في مناطق الامتداد العمراني.

​تكامل النقل الأخضر وخدمة محافظتي القليوبية والشرقية

يمر مسار الامتداد الجديد بعدد من المناطق الحيوية، من أبرزها: القلج، والجبل الأصفر، والخانكة، وأبو زعبل، وعرب العليقات، والشوبك، وصولًا إلى المحطة النهائية في شبين القناطر.

​وستمثل محطة شبين القناطر مركزًا تبادليًا رئيسيًا يربط بين مترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية؛ حيث تتكامل مع محطة قطارات شبين القناطر التي تخدم قطاعات واسعة من محافظة الشرقية، بالإضافة إلى الربط مع خط قطار (شبين القناطر – قليوب). ويعزز هذا التكامل من منظومة النقل الذكي والجر الكهربائي الأخضر الصديق للبيئة، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية الضارة، ويحد من الاعتماد على المركبات الخاصة عبر توفير بديل حضاري وآمن يربط مختلف وسائل النقل العام والخاص بسلاسة.