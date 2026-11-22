أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن القانون الذي يضبط وينظم التكليف هو القانون رقم 29 لسنة 1974، والذي يجعل من التكليف وسيلة رئيسية لسد العجز في الجهات المختلفة.

وأكد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامجها «الساعة 6»، المذاع على قناة الحياة، أن الوزارة ملتزمة بهذا القانون وتعمل وفقاً لأحكامه بشكل واضح جداً منذ اجتماع اللجان العليا للتكليف في 13 سبتمبر 2022، بحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ونقباء كل المهن الطبية.

وأشار إلى أن التكليف في جوهره أداة استثنائية، وليس التزاماً مطلقاً على طول الخط، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى الاحتياج الفعلي لسد العجز في القطاعات المختلفة.

لماذا يُعد الجهاز الإداري غير ملزم بالتكليف الشامل تماشياً مع الاحتياج الحقيقي؟

وأضاف ، أن هناك خلطاً شائعاً بين الاحتياج لسوق العمل، والاحتياج للجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن سوق العمل أوسع بكثير من الجهاز الإداري.

ولفت إلى أن الجهاز الإداري غير ملزم بتكليف الجميع؛ لأن التكليف وُجد أساساً لسد عجز محدد، بناءً على طلب الجهات المختلفة.

وأوضح أن الدولة مستمرة في التكليف لجميع المهن الطبية وفق ضوابط دقيقة تضمن سد العجز في الجهاز الإداري للدولة، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا لا يعني أن سوق العمل يقتصر على ذلك، فسوق العمل المفتوح يضم جميع التخصصات، ويحتاج إلى آليات متجددة تتسق مع الزيادة السكانية والتطور المستمر في المنشآت الصحية، وأعداد الخريجين.

شراكة مستمرة لرفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية وتوفير فرص العمل

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة حريصة دائماً على تطوير المهنة من خلال التعاون المشترك مع المجلس الصحي المصري والجامعات والنقابات، للعمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية، بما يصب في مصلحة المريض أولاً، ثم مصلحة مقدم الخدمة.

وأشار إلى أن ترخيص مزاولة المهنة يُعد ترخيصاً مؤقتاً، يُشترط فيه ممارسة المهنة وتطوير الذات، مؤكداً أن الدولة تدعم خريجي القطاع الطبي من خلال خلق بيئة عمل متكاملة تستجيب لمتطلبات العصر وتواكب التطورات المستمرة في القطاع الصحي المصري.