حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً ، فوزاً على نظيره القطري بنتيجة 2-0، في منافسات كأس العالم للناشئين.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«منتخب مصر يفوز على قطر بنتيجة 2-0 في كأس العالم للناشئين تحت 17 عام».

حيث حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا فوزًا مهمًا على نظيره القطري بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2026، المقامة في قطر.

ودخل المنتخب المصري المباراة بحثًا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام منتخب اليونان بنتيجة 2-1، ونجح في تقديم أداء قوي أمام أصحاب الأرض، ليحصد أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمونديال.

كما نجح أحمد صفوت في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر خلال الدقائق الأولى من اللقاء، قبل أن يضيف خالد مختار الهدف الثاني، ليمنح الفراعنة أفضلية مريحة ويقربهم من تحقيق الانتصار.

ويمنح هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة للاعبي المنتخب المصري، ويعيد آمالهم في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي من البطولة، قبل المواجهة المقبلة أمام منتخب بنما.