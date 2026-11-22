قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن المناطق المختلفة بقطاع غزة تشهد استمرار إطلاق النيران بكثافة من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة داخل المناطق الصفراء، مشيرًا إلى أن الساعات الأخيرة شهدت تصعيدًا في إطلاق النار باتجاه جباليا وبيت لاهيا شمال غربي القطاع.

وأضاف جبر خلال مداخلة مع الإعلامية آية راضي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة أيضًا باتجاه المناطق الشرقية من مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، موضحًا أن المخيم شهد موجات نزوح متزايدة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة استمرار إطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن بلدية المغازي أفادت، اليوم، بتدمير نحو 45% من مساحة المخيم خلال شهرين، جراء عمليات الهدم الإسرائيلية المتكررة في المناطق الشرقية للمخيم، والمحاذية مباشرة للمناطق الصفراء، لافتًا إلى استمرار نزوح المواطنين الفلسطينيين حتى اللحظة.

وأوضح أن العمليات الإسرائيلية في جنوب القطاع لم تتوقف، لا سيما عمليات الهدم في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار في المناطق الجنوبية من المدينة.

إلقاء الطائرات المسيرة قنابل

ولفت إلى أن منطقة بطن السمين تتعرض يوميًا لإطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب إلقاء الطائرات المسيرة قنابل بالقرب من خيام النازحين المقيمين في المنطقة، ما يزيد من معاناتهم ومخاطر تعرضهم للقصف.