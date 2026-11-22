حقق منتخب مصر للناشئين فوزًا مهمًا على منتخب قطر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما الليلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

وقدم الفراعنة الصغار أداءً مميزًا على مدار اللقاء، ونجح أحمد صفوت في افتتاح التسجيل لصالح المنتخب المصري، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويصنع الهدف الثاني لزميله خالد مختار، الذي عزز تقدم الفراعنة بهدف ثانٍ، ليحسم المنتخب الوطني المواجهة لصالحه بنتيجة 2-0.

وكان حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أجرى تعديلين على التشكيل الأساسي قبل انطلاق المباراة، بمشاركة الثنائي يوسف عبد الله وخالد مختار بدلًا من عزت عبد المعز ودانيال تامر، الذي غاب بسبب تعرضه للطرد خلال مواجهة اليونان في الجولة الأولى.

وبهذا الانتصار، حصد منتخب مصر أول 3 نقاط له في البطولة، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام اليونان 1-2؛ ليعزز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل.