حقق منتخب السعودية فوزاً على نظيره الفرنسي بنتيجة 1-0، في منافسات كأس العالم لمواليد 2009.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«السعودية تحقق فوز تاريخي على فرنسا بنتيجة 1-0 في كأس العالم لمواليد 2009».

حيث حقق منتخب السعودية للناشئين مواليد 2009 فوزًا تاريخيًا على نظيره الفرنسي بنتيجة 1-0، في مواجهة قوية ضمن منافسات كأس العالم للناشئين.

وتمكن المنتخب السعودي من تحقيق انتصار ثمين أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، ليؤكد قدرته على منافسة كبار المنتخبات في البطولة، ويقدم لاعبوه أداءً مميزًا أمام المنتخب الفرنسي.

كما يعد هذا الفوز إنجازًا مهمًا للكرة السعودية على مستوى الناشئين، خاصة أن المنتخب الفرنسي يمتلك تاريخًا كبيرًا في بطولات الفئات السنية، وسبق له التتويج بلقب كأس العالم تحت 17 عامًا.