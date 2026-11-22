أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان لا يمكن أن يتحرر أو يستقر أو يحقق الازدهار في ظل وجود مشروعات تهدد وحدة الدولة وسيادتها، مشدداً على أن بناء الدولة يجب أن يقوم على مؤسساتها وقرارها المستقل، وليس على ما وصفه بمشاريع الدويلات.

وجاءت تصريحات عون في الذكرى السابعة والثلاثين لاغتيال الرئيس اللبناني الأسبق رينيه معوض، حيث استحضر مواقفه الرافضة للتنازل عن السيادة والاستقلال مقابل الاستقرار، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى توافق وطني قائم على التوازن، بعيداً عن محاولات الهيمنة والتدخلات الخارجية.

وتأتي هذه التصريحات استكمالاً لموقف عون خلال احتفالات عيد الاستقلال، والذي شدد فيه على ضرورة حصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية، في إشارة إلى ملف سلاح حزب الله والتدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية.

وفي سياق ردود الفعل، أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان دعمه لمواقف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، واصفاً خطابيهما بأنهما يعكسان موقفاً وطنياً جامعاً، ومؤكداً ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.



كما أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعمه لخطاب الرئيس، مطالباً بتحويل التصريحات إلى خطوات عملية على الأرض، فيما أبدى النائب أشرف ريفي تأييده لمواقف عون بشأن الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني والسلاح الخارج عن سلطة الدولة.

في المقابل، أثارت تصريحات الرئيس اللبناني انتقادات من حزب الله وحلفائه، وسط استمرار الخلاف السياسي بشأن حصرية السلاح ومستقبل دور الحزب في المعادلة اللبنانية.

وبين مواقف الدعم والانتقاد، يبقى ملف سيادة الدولة وحصر السلاح من أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية، في ظل استمرار التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواج



