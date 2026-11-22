قال الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن انسحاب الفوج الأول من اللواء 45 التابع لكتائب حزب الله العراق يعكس إعادة انتشار للقوات الأمنية في عدد من المناطق العراقية، ويشير إلى عودة تدريجية للسلطات المحلية والقانونية والسياسية والأمنية لممارسة دورها في منطقة جرف الصخر.

جرف النصر تعود تدريجيًا لسلطة الدولة

وأضاف فيصل، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جرف الصخر كان من المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة ومؤسساتها الأمنية والسياسية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء العراقي لم يكن مسموحًا له سابقًا بدخول المنطقة دون الحصول على إذن من الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وأوضح أن المشهد شهد تغيرًا كبيرًا، مع عودة السلطات المحلية ومؤسسات الدولة تدريجيًا للقيام بدورها في إدارة شؤون هذه المنطقة الحيوية، التي تمثل أهمية استراتيجية على المستويين الاقتصادي والأمني.

وأشار مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية إلى وجود مصانع داخل المنطقة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة.