انتزع هال سيتي فوزا مثيرا 2-صفر على عشرة لاعبين من ضيفه برايتون آند هوف ألبيون بعدما سجل أولي مكبيرني هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنع فريق المدرب فابيان هورزلر من تقليص الفارق مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

كان فوز برايتون سيجعله يقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط مع أرسنال بعدما تعثر الفريق اللندني المتصدر ومانشستر سيتي ثالث الترتيب أمس السبت.

مكبيرني صدم الفريق الزائر بهدف في وقت متأخر من الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف هدفا آخر ليمنح فريقه الفوز 2-صفر على أرضه.

سيطر برايتون على أغلب فترات المباراة، وهدد ياسين العياري ودييجو جوميز دفاع هال سيتي باستمرار، فيما تحكم باسكال جروس في إيقاع اللعب من وسط الملعب.

تمكن كونستانتينوس تزولاكيس حارس هال سيتي من إبقاء فريقه في المباراة بعدما أنقذ عدة تسديدات.

تعقدت مهمة برايتون بعدما تعرض جواو كوستينيا للطرد عقب تلقيه الإنذار الثاني قرب النهاية.

ظل برايتون في المركز الثاني في جدول الترتيب متأخرا بفارق ست نقاط عن أرسنال.