أرسنال يهزم هال سيتي 1-0 ويعزز صدارته لـ البريميرليج

فاز فريق أرسنال على نظيره هال سيتي، بهدف نظيف، في إطار الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف أرسنال عن طريق مارتن أوديجارد في الدقيقة 72.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر – إرزي كونسا – جابرييل ماجاليش – ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: برونو جيمارايش – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: نوني مادويكي – كاي هافيرتز – كريستوس تزوليس

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أرسنال صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما يأتي فريق هال سيتي في المركز 13 برصيد 11 نقطة.