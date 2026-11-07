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أمطار غزيرة تروي المدينة المنورة وتضفي أجواء روحانية على المسجد النبوي| صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار غزيرة تروي المدينة المنورة وتضفي أجواء روحانية على المسجد النبوي| صور

أمطار غزيرة تروي المدينة المنورة
أمطار غزيرة تروي المدينة المنورة
القسم الخارجي

شهدت المدينة المنورة، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة تزامنت مع أجواء إيمانية وروحانية، أضفت مشاهد طبيعية مميزة على المدينة، وسط تفاعل واسع مع المشاهد المتداولة لهطول الأمطار وتبلل الطرق والساحات، في مشهد يجمع بين جمال الطبيعة والخصوصية الدينية للمدينة المنورة.

جاءت الأمطار بالتزامن مع تحذيرات رسمية أصدرها المركز الوطني للأرصاد السعودي، بشأن تعرض منطقة المدينة المنورة لحالة جوية ممطرة، شملت توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وتساقط البرد، واحتمال جريان السيول، إضافة إلى الصواعق الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية. 

وأوضح المركز أن الإنذار الخاص بالمدينة المنورة بدأ عند الساعة التاسعة صباحاً واستمر حتى السابعة مساءً، مع تصنيف الحالة ضمن الإنذارات الحمراء، بما يعكس شدة الظواهر الجوية المتوقعة وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة.

وامتدت الحالة المطرية إلى عدد من محافظات المنطقة، من بينها بدر وينبع والرايس، حيث شملت التحذيرات احتمالات تساقط البرد وارتفاع الأمواج وجريان السيول، فيما صدرت تنبيهات بأمطار متوسطة على مناطق أخرى، بينها الحناكية والمهد ووادي الفرع. 

تحذيرات ودعوات للحيطة والحذر

ودعت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين والزوار إلى توخي الحذر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجمعات المياه، وتجنب عبور الطرق المغمورة بالمياه، مع ضرورة متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

وتكتسب الحالة الجوية اهتماماً خاصاً نظراً للمكانة الدينية للمدينة المنورة، التي تستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم لزيارة المسجد النبوي الشريف، ما يجعل الالتزام بالإرشادات الوقائية أمراً مهماً لضمان سلامة الجميع.

المدينة المنورة هطول أمطار غزيرة المركز الوطني للأرصاد السعودي الصواعق الرعدية

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