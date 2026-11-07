محافظ القليوبية يمهل أصحاب المراسي غير المرخصة بالقناطر 48 ساعة للإخلاء.. اعرف السبب

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بمدينة القناطر الخيرية، لمتابعة المراسي المقامة على نهر النيل والوقوف على موقفها القانوني، حيث وجه أصحاب المراسي غير المرخصة بسرعة إخلائها وإزالة جميع الإشغالات والتعديات التابعة لها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، تمهيدًا لبدء أعمال تطوير كورنيش النيل بحضور اللواء عبد العظيم سعيد، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، حيث التقى المحافظ بأصحاب المراسي وناقش معهم إجراءات الإخلاء، موضحًا أهمية المشروع في إعادة إحياء المنطقة والارتقاء بمظهرها الحضاري والسياحي.

تأتي الجولة تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع المحافظ مع جهاز القاهرة الفاطمية الخميس الماضي، لمناقشة المخطط المقترح لتطوير كورنيش القناطر الخيرية، والذي يتضمن تطوير المداخل والمخارج والمطالع والمنازل، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة، مع الحفاظ على الهوية البصرية والتاريخية للمدينة ودمج الطابع التراثي في التصميم.

وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف تحويل كورنيش النيل إلى منطقة جذب سياحي ومتنفس حضاري جديد، يضاف إلى الحدائق الشهيرة التي تتميز بها القناطر الخيرية، بما يسهم في زيادة أعداد الزائرين وإبراز المقومات التاريخية والجمالية للمدينة.



وأبدى أصحاب المراسي تفهمهم لتوجيهات المحافظ واستعدادهم للالتزام بالمهلة المحددة، فيما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال الإخلاء والإزالة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات أو عدم الالتزام بالتعليمات.