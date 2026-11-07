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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية : آليات جديدة لتطوير الأداء بالمحليات لتحقيق رضا المواطن

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا بمجلس مدينة قليوب، بحضور اللواء وائل طاهر، رئيس مدينة قليوب، ونوابه، ورؤساء الوحدات المحلية الجدد بقرى (ناي، سنديون، صنافير، طنان، ميت حلفا، وبلقس)، وذلك لمناقشة آليات تطوير الأداء التنفيذي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع منظومة عمل واضحة للمرحلة المقبلة.


وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن رضا المواطن والاستجابة الفعالة لمطالبه وشكواه يمثلان أولوية رئيسية في منظومة العمل التنفيذي، موجّهًا بتخصيص يوم أسبوعي ثابت بكل وحدة محلية لاستقبال المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وتظلماتهم، ومتابعة إجراءات حلها، مع ضرورة حسن التعامل مع المواطنين والتحلي بضبط النفس والصبر وسعة الصدر، بما يعزز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.


وفي ملف النظافة، وجّه المحافظ بضرورة تفعيل دور الجمعيات القروية وتشجيعها على تطبيق منظومة الجمع المنزلي للمخلفات، مع وضع آلية واضحة للمرور الدوري على المنازل لمتابعة انتظام الخدمة والتأكد من وصولها إلى المواطنين. كما وجّه بإجراء تقييم شامل لكل جمعية قروية من النواحي الإدارية والفنية والمالية، للوقوف على مدى قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة، إلى جانب تقييم الإمكانيات المالية لكل قرية وتحديد مدى قدرتها على المساهمة في تكاليف تشغيل المنظومة، ووضع تصور للمبالغ المناسبة بالتنسيق مع الجمعيات والجهات المختصة، وفقًا للضوابط القانونية.


وفيما يتعلق بالطرق، وجّه المحافظ بالبدء في أعمال تسوية وتمهيد الطرق المؤدية إلى القرى والطرق الداخلية، مع حصر الطرق الأكثر احتياجًا ووضع أولويات للتنفيذ، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.
كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لملف مخالفات البناء، والتصدي الفوري لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي، مع سرعة إزالة المخالفات في المهد، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية والرصد المبكر لمنع وقوع المخالفة من الأساس، وعدم السماح باستمرار أي مخالفة أو تطورها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ووجّه المحافظ بوضع آلية موحدة لمتابعة تنفيذ هذه التكليفات، تتضمن إعداد تقارير أسبوعية بموقف استقبال المواطنين والشكاوى، ومدى انتظام الجمع المنزلي وتقييم الجمعيات القروية، ومعدلات تنفيذ أعمال تسوية الطرق، وموقف مخالفات البناء والإزالات، مع المتابعة المستمرة وتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية وفقًا لمعدلات التنفيذ والنتائج المحققة.


وأكد محافظ القليوبية أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي، مشددًا على ضرورة تعميم هذه الآليات على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وتوحيد أساليب العمل والمتابعة، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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