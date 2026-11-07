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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف متفرعات شارع الثلاثين بالإنترلوك في قليوب

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة قليوب، تفقد خلالها أعمال رصف بلاط الإنترلوك بعدد من متفرعات شارع الثلاثين، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027، في إطار جهود المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


جاءت الجولة بحضور اللواء وائل طاهر، رئيس مدينة قليوب، والمهندسة حنان جمال، مدير مديرية الطرق بالقليوبية، حيث تابع المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال ومراحل تركيب بلاط الإنترلوك، واطلع على مستوى التنفيذ ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

ووجّه المحافظ، بضرورة مراعاة المناسيب الفنية أثناء تنفيذ أعمال الرصف، والالتزام بمعايير الجودة لضمان كفاءة الطرق وتحقيق الاستفادة المستدامة منها، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، وعدم السماح بأي تهاون في مستوى التنفيذ.

وأكد محافظ القليوبية ، أن تطوير ورصف الشوارع الداخلية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما له من مردود مباشر على حياة المواطنين، سواء من خلال تيسير الحركة المرورية وتحسين حركة الانتقال داخل المناطق السكنية، أو الارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع.

وشدد على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ أولًا بأول، والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المشروعات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية جولة ميدانية قليوب

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