محافظ القليوبية يتفقد أعمال تجميل ميدان العاشر بقليوب ويوجه بتطوير حديقة الأمل وتحويلها لمتنفس للأهالي

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أعمال التجميل والتخضير الجارية بميدان العاشر بمدينة قليوب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاهتمام بتطوير الميادين والشوارع، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن، والتوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء.



وأوضح المحافظ أن ميدان العاشر سبق تطويره خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، مشيرًا إلى أن الأعمال الجارية حاليًا تستهدف استكمال أعمال التطوير من خلال إضافة اللمسات الجمالية والتوسع في أعمال التخضير والتشجير، بما يعزز المظهر الحضاري للميدان ويحافظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير.

كما وجّه المحافظ للواء وائل طاهر رئيس مركز ومدينه قليوب بالبدء في أعمال تطوير وتجميل حديقة الأمل، المقابلة لميدان العاشر والملاصقة لسور السكة الحديد، والعمل على رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها وتجميلها، لتكون متنفسًا حضاريًا ومساحة خضراء يستفيد منها أهالي مدينة قليوب.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء، والحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تجميل وتطوير، مع المتابعة المستمرة لضمان استدامة الأعمال وظهورها بالشكل الحضاري اللائق.

وأكد المحافظ استمرار جهود المحافظة في تطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة بمختلف المدن والمراكز، والتوسع في أعمال التشجير والتخضير، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.