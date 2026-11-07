التحقيق مع المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين بائعي مفروشات بالقليوبية

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من بائعي المفروشات والعاملين بمحافظة القليوبية، والتي أسفرت عن إصابة اثنين برش خرطوش، وذلك عقب قرار النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات.



وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية بالقليوبية.



وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم 4 بائعي مفروشات، أصيب اثنان منهم برش خرطوش، وطرف ثان يضم 2 من بائعي المفروشات وعاملين، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.



وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بينهم حول العمل، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية باستخدام 3 أسلحة فرد خرطوش وبندقية خرطوش، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.