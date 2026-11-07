مدبولي يتفقد أجنحة معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. ويطلع على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية داخل أجنحة معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المعروضة، ومتابعة المشروعات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف تطوير مختلف القطاعات وتحسين مستوى الخدمات.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة عدد من الوزراء، من بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزراء العدل والصحة والتربية والتعليم والري والكهرباء، حيث استمع إلى شرح حول أبرز المشروعات والتقنيات المشاركة في المعرض، وما تقدمه من حلول تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

مدبولي يستمع لشرح حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وخلال جولته بأجنحة المعرض، تابع الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من المشروعات الرقمية، واستمع إلى شرح حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والأنظمة التكنولوجية، ودوره في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة جهود الدولة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من التطورات المتسارعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي، بما يدعم خطط التنمية ويعزز الاعتماد على الحلول التكنولوجية في تقديم الخدمات.

وزير الاتصالات: المواطن والدولة في مقدمة أولويات القطاع

من جانبه، أكد رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات يضع المواطن والدولة في قمة أولوياته الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توفير مجموعة من الخدمات الأساسية التي تستهدف رفع جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها خدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية وأسعار مناسبة، إلى جانب التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، بما يتيح للأسرة المصرية الحصول على الخدمات التي تحتاج إليها بصورة أسهل وأسرع.

التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل الإجراءات

وأشار هندي إلى أن تطوير الخدمات الحكومية الرقمية يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الوزارة، بهدف تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الخدمات، وتيسير الإجراءات اليومية أمام المواطنين.

وأوضح أن الخدمات الحكومية الرقمية تتجه إلى التحول لخدمات استباقية، بحيث تكون بيانات المواطن جاهزة على المنصات الرقمية، ويكتفي بإتمام عملية الدفع وإنجاز الخدمة دون الحاجة إلى إدخال البيانات نفسها بصورة متكررة.

كما تشمل هذه الخدمات تذكير المواطنين بمواعيد استخراج وتجديد المستندات، مثل التراخيص والسجلات التجارية، بما يساعد على تسهيل متابعة الإجراءات وإنجاز المعاملات.

الذكاء الاصطناعي يدعم تطوير شبكات الاتصالات

وتطرق وزير الاتصالات إلى دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الاتصالات، موضحًا أن استخدامه في الإدارة الذكية لشبكات الاتصالات وميكنة عمليات التشغيل أسهم في تحسين تغطية الشبكات وتقليل تكاليف التشغيل، وهو ما من المتوقع أن ينعكس بصورة إيجابية على المستهلك خلال الفترة المقبلة.

وأكد أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتوفير خدمات إنترنت واتصالات تتسم بالجودة والاستقرار، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومتطلبات التحول الرقمي.

فرص عمل لائقة وتنمية المهارات الرقمية

وأضاف هندي أن قطاع الاتصالات يعمل على توفير فرص عمل لائقة من خلال برامج متخصصة لتنمية المهارات الرقمية، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع متطلبات سوق العمل الحديث.

وأشار إلى أن التركيز على تخصصات المستقبل وآليات التعلم المستمر يتيح توفير فرص عمل عالية القيمة، ويسهم في تحسين مستويات الدخل السنوي للمواطنين، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة.

الذكاء الاصطناعي التوكيلي والسيادة الرقمية

ولفت الوزير إلى إدخال مفهوم «الذكاء الاصطناعي التوكيلي»، الذي يتيح للمواطن الاعتماد على وكيل ذكي مخصص لإنجاز مجموعة من الخدمات دفعة واحدة، بما يمثل توجهًا جديدًا نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسهيل التعامل مع الخدمات المختلفة.

وشدد هندي على التزام قطاع الاتصالات بتوفير بنية تحتية آمنة ومستقرة، والحفاظ على الريادة الإقليمية لمصر في المجالات الرقمية، والمساهمة الفعالة في دعم التنمية الاقتصادية.

وأكد أن مفهوم البنية التحتية الآمنة اتسع في عصر الذكاء الاصطناعي، ليشمل ترسيخ مفهوم «السيادة الرقمية»، باعتباره أحد المحاور المهمة في بناء منظومة تكنولوجية قادرة على مواكبة التطورات العالمية.

وتعكس الجولة التفقدية لرئيس الوزراء داخل معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا اهتمام الدولة بمتابعة أحدث المشروعات والتطبيقات الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والبنية التحتية، ودعم مسار التحول الرقمي في مصر.