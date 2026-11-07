بعد تداول فيديو.. القبض على لصوص الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بسرقة أسلاك كهربائية من أحد أعمدة الإنارة بالجيزة .





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو" (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 24/ أكتوبر المنقضى بدائرة قسم شرطة الطالبية ، وتم بإرشادهم ضبط كمية من الأسلاك الكهربائية المستولى عليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية .





