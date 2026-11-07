إعادة محاكمة 8 متهمين بفض اعتصام رابعة.. غدا

تستكمل محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، غدا الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، إعادة محاكمة 8 متهمين بفض اعتصام رابعة.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

إعادة محاكمة 8 متهمين بفض اعتصام رابعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة «ميدان المستشار هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.