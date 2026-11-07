آخر فرصة للتصالح في مخالفات البناء.. 6 أشهر إضافية وتحذير مهم للمواطنين

تمثل مهلة مد التصالح في مخالفات البناء فرصة جديدة أمام ملايين المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم، سواء ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح من قبل، أو الذين سبق لهم التقديم ولم يستكملوا المستندات والإجراءات المطلوبة. ومع إقرار مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية، تزداد أهمية تحرك المواطنين سريعًا لاستغلال الفترة المحددة، وتجنب تعطيل ملفاتهم أو ضياع فرصة الاستفادة من التيسيرات التي أتاحها القانون.

وفي هذا السياق، كشف الكاتب الصحفي وائل فايز، المتخصص في شؤون المحليات، تفاصيل قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء، موضحًا الفئات المستفيدة من المهلة الجديدة، والإجراءات التي ينبغي على المواطنين اتخاذها خلال هذه الفترة، محذرًا من التعامل معها باعتبارها فرصة مفتوحة دون الالتزام بالمواعيد المحددة.

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

وأوضح وائل فايز، خلال لقائه مع روان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد»، أن قرار مد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية يستهدف منح المواطنين فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم، وتسهيل استكمال الإجراءات المطلوبة، خاصة أن هناك أعدادًا كبيرة لم تنتهِ بعد من تقديم ملفاتها أو استيفاء المستندات اللازمة.

وأشار إلى أن هذه المهلة تمثل فرصة مهمة في إطار القانون الحالي، الذي يمتد العمل به لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أنها تعد الفرصة الأخيرة وفقًا للقانون الحالي، وهو ما يستوجب من المواطنين سرعة التحرك وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة.

من المستفيدون من مهلة التصالح الجديدة؟

وتشمل الفئات المستفيدة من قرار مد فترة التصالح أكثر من شريحة من المواطنين، إذ تتيح المهلة الفرصة أمام من لم يتقدموا بطلبات التصالح من الأساس، لبدء الإجراءات وتقديم الملفات الخاصة بمخالفات البناء، وفقًا للضوابط والشروط المحددة.

كما يستفيد منها المواطنون الذين سبق لهم التقدم بطلبات التصالح، لكنهم لم يتمكنوا من استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، أو توقفت ملفاتهم عند مراحل معينة من الإجراءات، بما يمنحهم فرصة لاستيفاء النواقص ومتابعة طلباتهم حتى الانتهاء من فحصها.

أكثر من 2.2 مليون طلب تصالح

ولفت المتخصص في شؤون المحليات إلى أن عدد طلبات التصالح المقدمة تجاوز 2 مليون و200 ألف طلب، وهو ما يعكس حجم الإقبال على تقنين أوضاع مخالفات البناء، وأهمية استمرار إتاحة الفرص أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

وأكد أن التعامل مع ملفات التصالح يتطلب اهتمامًا من المواطنين بمتابعة طلباتهم والتأكد من استيفاء جميع المستندات، حتى لا تتعطل الإجراءات أو يتأخر البت في الملفات بسبب وجود أوراق ناقصة.

تحذير مهم.. توجه إلى المركز التكنولوجي لاستكمال الأوراق

ووجّه وائل فايز نصيحة مهمة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ولم يستكملوا إجراءاتهم، بضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم، والاستفسار عن موقف الطلبات ومعرفة المستندات الناقصة، والعمل على استكمالها خلال المهلة الجديدة.

وشدد على أهمية عدم تأجيل هذه الخطوة، خاصة أن وجود نواقص في الملفات قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات الفحص والبت في الطلب، ولذلك ينبغي على كل مواطن متابعة ملفه بشكل مستمر والتأكد من استيفاء المطلوب منه.

5 مزايا مهمة للتصالح في مخالفات البناء

ولا تقتصر أهمية التصالح في مخالفات البناء على مجرد تقنين الوضع القانوني للعقار، بل يمتد أثره إلى عدد من المزايا التي يستفيد منها المواطن بعد إتمام الإجراءات، ومن أبرزها:

تقنين الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة.

إمكانية استكمال أعمال البناء وفقًا للضوابط.

تسهيل بيع الوحدات السكنية بصورة قانونية.

توصيل المرافق والخدمات بشكل رسمي.

تجنب المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية.