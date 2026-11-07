قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد أجنحة معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا
القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية
بعد تداول فيديو.. القبض على لصوص الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالجيزة
حصاد حسام حسن مع الفراعنة.. 20 انتصارًا و6 هزائم في 38 مباراة
سيناريوهات دراماتيكية.. تفاصيل الخطة “ب” لمواجهة أزمات حسام حسن ومنتخب مصر
آخر فرصة للتصالح في مخالفات البناء.. 6 أشهر إضافية وتحذير مهم للمواطنين
هدد بقتل ترامب.. الخدمة السرية الأمريكية تعتقل مسلحًا بالقرب من البيت الأبيض
جمهوريت: تركيا لن توجه دعوات إلى الإسرائيليين لحضور "كوب 31"
اختصر الوقت.. رابط وخطوات تحديث البطاقات وتسجيل المواليد وتجنب زحام مكاتب التموين
النينيو تهدد باستمرار التقلبات الجوية.. أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة خلال الشتاء
رئيس الوزراء يفتتح معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكتولوجيا "Cairo ICT”
كيف يحصل كبار السن على الرعاية الصحية بالمنازل؟ ..عبد الصمد ماهر يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آخر فرصة للتصالح في مخالفات البناء.. 6 أشهر إضافية وتحذير مهم للمواطنين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تمثل مهلة مد التصالح في مخالفات البناء فرصة جديدة أمام ملايين المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم، سواء ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح من قبل، أو الذين سبق لهم التقديم ولم يستكملوا المستندات والإجراءات المطلوبة. ومع إقرار مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية، تزداد أهمية تحرك المواطنين سريعًا لاستغلال الفترة المحددة، وتجنب تعطيل ملفاتهم أو ضياع فرصة الاستفادة من التيسيرات التي أتاحها القانون.

وفي هذا السياق، كشف الكاتب الصحفي وائل فايز، المتخصص في شؤون المحليات، تفاصيل قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء، موضحًا الفئات المستفيدة من المهلة الجديدة، والإجراءات التي ينبغي على المواطنين اتخاذها خلال هذه الفترة، محذرًا من التعامل معها باعتبارها فرصة مفتوحة دون الالتزام بالمواعيد المحددة.

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

وأوضح وائل فايز، خلال لقائه مع روان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد»، أن قرار مد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية يستهدف منح المواطنين فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم، وتسهيل استكمال الإجراءات المطلوبة، خاصة أن هناك أعدادًا كبيرة لم تنتهِ بعد من تقديم ملفاتها أو استيفاء المستندات اللازمة.

وأشار إلى أن هذه المهلة تمثل فرصة مهمة في إطار القانون الحالي، الذي يمتد العمل به لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أنها تعد الفرصة الأخيرة وفقًا للقانون الحالي، وهو ما يستوجب من المواطنين سرعة التحرك وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة.

من المستفيدون من مهلة التصالح الجديدة؟

وتشمل الفئات المستفيدة من قرار مد فترة التصالح أكثر من شريحة من المواطنين، إذ تتيح المهلة الفرصة أمام من لم يتقدموا بطلبات التصالح من الأساس، لبدء الإجراءات وتقديم الملفات الخاصة بمخالفات البناء، وفقًا للضوابط والشروط المحددة.

كما يستفيد منها المواطنون الذين سبق لهم التقدم بطلبات التصالح، لكنهم لم يتمكنوا من استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، أو توقفت ملفاتهم عند مراحل معينة من الإجراءات، بما يمنحهم فرصة لاستيفاء النواقص ومتابعة طلباتهم حتى الانتهاء من فحصها.

أكثر من 2.2 مليون طلب تصالح

ولفت المتخصص في شؤون المحليات إلى أن عدد طلبات التصالح المقدمة تجاوز 2 مليون و200 ألف طلب، وهو ما يعكس حجم الإقبال على تقنين أوضاع مخالفات البناء، وأهمية استمرار إتاحة الفرص أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

وأكد أن التعامل مع ملفات التصالح يتطلب اهتمامًا من المواطنين بمتابعة طلباتهم والتأكد من استيفاء جميع المستندات، حتى لا تتعطل الإجراءات أو يتأخر البت في الملفات بسبب وجود أوراق ناقصة.

تحذير مهم.. توجه إلى المركز التكنولوجي لاستكمال الأوراق

ووجّه وائل فايز نصيحة مهمة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ولم يستكملوا إجراءاتهم، بضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم، والاستفسار عن موقف الطلبات ومعرفة المستندات الناقصة، والعمل على استكمالها خلال المهلة الجديدة.

وشدد على أهمية عدم تأجيل هذه الخطوة، خاصة أن وجود نواقص في الملفات قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات الفحص والبت في الطلب، ولذلك ينبغي على كل مواطن متابعة ملفه بشكل مستمر والتأكد من استيفاء المطلوب منه.

5 مزايا مهمة للتصالح في مخالفات البناء

ولا تقتصر أهمية التصالح في مخالفات البناء على مجرد تقنين الوضع القانوني للعقار، بل يمتد أثره إلى عدد من المزايا التي يستفيد منها المواطن بعد إتمام الإجراءات، ومن أبرزها:

تقنين الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة.

إمكانية استكمال أعمال البناء وفقًا للضوابط.

تسهيل بيع الوحدات السكنية بصورة قانونية.

توصيل المرافق والخدمات بشكل رسمي.

تجنب المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية.

التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام وابراهيم

الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 7 نوفمبر 2026

مرتبات نوفمبر

موعد مرتبات نوفمبر 2026 وحقيقة صرف 4000 جنيه لكل معلم

زيزو

زيزو ساعدنا .. عبد الناصر محمد يكشف كواليس جديدة عن تعادل القناة مع الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مدبولي يفتتح الدورة الـ30 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا

صورة ارشيفية

أبرزهم القمر العملاق.. 15 ظاهرة فلكية تزين سماء نوفمبر | تفاصيل

جانب التغطية

ناقد رياضي: إظهار الجانب الخاص بحياة حسام حسن الشخصية قرار غير موفق

بالصور

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

صدمة عالمية.. إيلون ماسك يودع أشهر سيارة تسلا للأبد

شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

فيديو

القوات المسلحة

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد