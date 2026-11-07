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حصاد حسام حسن مع الفراعنة.. 20 انتصارًا و6 هزائم في 38 مباراة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حصاد حسام حسن مع الفراعنة.. 20 انتصارًا و6 هزائم في 38 مباراة

حسام حسن
حسام حسن
عمرو مصطفى

شهدت مسيرة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، العديد من المحطات المختلفة منذ توليه المسؤولية الفنية في مارس 2024، بعدما خاض الفراعنة 38 مباراة في مختلف البطولات والمواجهات الودية، تنوعت نتائجها بين الانتصارات والتعادلات والهزائم، في مشوار يسعى خلاله العميد لإعادة المنتخب إلى منصات التتويج وقيادته لتحقيق طموحات الجماهير.

حصاد حسام حسن مع الفراعنة

منذ توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر في مارس 2024، خاض حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، رحلة شهدت العديد من النتائج المتباينة، بين الانتصارات والتعادلات والهزائم، بعدما قاد المنتخب في 38 مباراة بمختلف البطولات والمواجهات الودية.

ونجح حسام حسن، خلال هذه المباريات في تحقيق 20 انتصارًا، مقابل 12 تعادلًا، بينما تلقى المنتخب 6 هزائم، ليقدم العميد أرقامًا تعكس مشوارًا شهد فترات من التألق، إلى جانب بعض النتائج التي أثارت التساؤلات حول مستوى الفراعنة.

وبدأت رحلة حسام حسن، مع منتخب مصر بمواجهة نيوزيلندا الودية، التي أقيمت في مارس 2024، ونجح خلالها المنتخب في تحقيق الفوز بهدف دون رد، لتكون البداية الرسمية للعميد مع الفراعنة بانتصار منح الجهاز الفني دفعة معنوية في مستهل مشواره.

وكانت آخر الهزائم في عهد حسام حسن أمام منتخب جنوب أفريقيا، بهدف دون مقابل، في مباراة ودية، لتضاف إلى سلسلة الهزائم التي تعرض لها المنتخب تحت قيادته.

الهزائم الست في عهد حسام حسن

وجاءت خسائر منتخب مصر الست تحت قيادة العميد أمام كرواتيا بنتيجة 4-2، والبرازيل 2-1، وأوزبكستان بهدفين دون رد، والسنغال بهدف نظيف في كأس الأمم الأفريقية، والأرجنتين بنتيجة 3-2 في كأس العالم، وأخيرًا جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

أكبر انتصارات الفراعنة مع العميد

وعلى الجانب الآخر، حقق منتخب مصر مجموعة من الانتصارات الكبيرة خلال فترة حسام حسن، أبرزها الفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة، وبوتسوانا بأربعة أهداف دون رد، والسعودية بالنتيجة نفسها في مباراة ودية.

كما حقق الفراعنة الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم، والرأس الأخضر بالنتيجة ذاتها في تصفيات أمم أفريقيا، بالإضافة إلى الانتصار على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في كأس العالم.

وتبقى أرقام حسام حسن، مع منتخب مصر محل تقييم مستمر، في ظل تطلعات الجماهير لتحقيق نتائج قوية والمنافسة على الألقاب القارية والعالمية خلال المرحلة المقبلة.

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