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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأرقام.. الزراعة تكشف جهود توعية المربين بالتحصين والوقاية من الأمراض المشتركة

الهيئة العامة للخدمات البيطرية
الهيئة العامة للخدمات البيطرية
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نفذت  5997 ندوة إرشادية بيطرية خلال شهر أكتوبر بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف توعية المربين استعدادًا لحملات التحصين، إلى جانب أنشطة للتوعية بالرفق بالحيوان والوقاية من السعار.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، بتكثيف جهود الإرشاد البيطري، والتواصل المباشر مع المربين، وتوسيع نطاق التوعية بالوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأوضح الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الاستعداد للحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة، التي انطلقت في ٢٥ أكتوبر، كان من أبرز محاور العمل الإرشادي خلال الشهر. وركزت الندوات التي سبقت انطلاق الحملة على تعريف المربين بالحيوانات المستهدفة، وأهمية تحصين الأبقار ضد الجلد العقدي، والأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وتشجيعهم على التواصل مع الوحدات البيطرية للتعرف على مواعيد عمل اللجان في مناطقهم.

وأضاف أن التوعية استمرت مع بدء أعمال الحملة، لحث المربين على تجهيز الحيوانات للتحصين والتعاون مع اللجان البيطرية، إلى جانب توضيح أهمية الإبلاغ المبكر عند ظهور علامات اشتباه مرضي. وأشار إلى أن التواصل مع المربين قبل بدء الحملة وأثناء تنفيذها يساعد اللجان على الوصول إلى الحيوانات المستهدفة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى تنفيذ ١٠٧١ ندوة توعوية خلال أكتوبر، خاصة بمرض السعار، وذلك دعمًا للاستعدادات للحملة القومية لمكافحة المرض، التي انطلقت السبت الماضي، لافتا إلى ان الندوات، قد تناولت أهمية تحصين الحيوانات ضد السعار، والسلوك الآمن عند التعامل مع الكلاب الحرة، والتصرف السليم عند التعرض للعقر أو الخدش.

واوضح سعد، امتداد جهود التوعية إلى المدارس من خلال مبادرة «السفير البيطري الصغير»، التي تناولت بأسلوب مبسط يناسب أعمار الطلاب مبادئ الرفق بالحيوان، وكيفية التعامل معه دون إيذائه أو استفزازه، والتعريف بمرض السعار وطرق الوقاية منه، وأهمية إبلاغ شخص بالغ فور التعرض للعقر أو الخدش.

وقال ان الندوات شملت أيضًا الوقاية من الأمراض المشتركة، وممارسات التربية المنزلية الآمنة، والتوعية بسلامة اللحوم، والتعريف بخدمات رعاية الحيوان والرعاية التناسلية، وترقيم الماشية وتسجيلها، والتأمين عليها.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار جهود الإرشاد البيطري ودعم المربين، داعيةً إلى التعاون مع لجان التحصين، والتواصل مع أقرب وحدة بيطرية للاستفادة من الخدمات المتاحة، والإبلاغ عن حالات الاشتباه المرضي عبر الخط الساخن ١٩٥٦١.

الزراعة حملات التحصين الوقاية من الأمراض وزارة الزراعة علاء فاروق

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