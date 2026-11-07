عمرو أديب لـ حسام حسن: قدم استقالتك.. أنت في موقف صعب أمام لاعبي المنتخب

علق الإعلامي عمرو أديب على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، من الظهور في أي وسيلة إعلامية، مؤكدًا أن القرار يمثل رسالة واضحة تستدعي من مدرب المنتخب اتخاذ موقف حاسم.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن قرار منع حسام حسن من الظهور الإعلامي أمر يستوجب تقديم استقالته من منصبه، مشيرًا إلى أن القرار يضع المدير الفني في موقف صعب أمام لاعبي المنتخب.

وأضاف عمرو أديب: «قرار المجلس الأعلى للإعلام منع ظهور حسام حسن مدرب المنتخب في أي وسيلة إعلامية، دي حاجة لو أنا أقدم استقالتي، وشكلك قدام اللعيبة وده أنت مدرب منتخب مصر».

وتابع الإعلامي عمرو أديب متسائلًا عن كيفية استمرار حسام حسن في منصبه في ظل منعه من الظهور عبر جميع الوسائل الإعلامية، قائلًا: «وإزاي ممنوع من الظهور من جميع الوسائل الإعلامية، يبقى أنت بتقولي امشي».

واختتم عمرو أديب موقفه بتوجيه رسالة مباشرة إلى المدير الفني لمنتخب مصر، قائلًا: «قدم استقالتك».