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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف موقفه من استمرار حسام حسن مع منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مصير حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في ظل حالة الجدل المثارة خلال الساعات الماضية بشأن مستقبله مع الفراعنة، والأنباء المتداولة حول إمكانية رحيله عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني.

وأكد شوبير أن الجميع ينتظر البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي من المنتظر أن يوضح موقف حسام حسن وجهازه المعاون بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيعلن قراره يوم السبت.

شوبير يطالب باستمرار حسام حسن في مباراتي مالاوي

وقال أحمد شوبير، خلال حديثه في برنامج «الناظر» المذاع عبر قناة النهار، إنه يرى ضرورة استمرار حسام حسن في منصبه خلال مباراتي منتخب مصر المقبلتين أمام مالاوي، على أن يتم تقييم التجربة واتخاذ القرار المناسب عقب انتهاء المواجهتين.

وأوضح شوبير أن حسم مصير الجهاز الفني في الوقت الحالي قد لا يكون القرار الأفضل، مؤكدًا أن الأفضل هو منح حسام حسن وجهازه المعاون فرصة قيادة المنتخب في المباراتين، ثم عقد جلسة لمناقشة جميع التفاصيل وتحديد الخطوة المقبلة.

أحمد شوبير يحذر من الاستهانة بمواجهتي مالاوي

وأشار الإعلامي إلى وجود حالة من الهدوء النسبي بعد الضجة الكبيرة التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرًا بشأن مستقبل الجهاز الفني للمنتخب، مؤكدًا أن الساعات المقبلة ستكشف الكثير من التفاصيل، خاصة بعد صدور بيان اتحاد الكرة.

وأضاف شوبير أنه لا يتفق مع فكرة الاستهانة بمواجهتي مالاوي، رغم الفوارق الفنية التي قد يراها البعض بين المنتخبين، مشددًا على أن كرة القدم لا تعترف بالمباريات السهلة أو المضمونة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القلق من أي منافس أمر طبيعي، مستشهدًا بالمفاجأة التي كاد فريق مصر للتأمين أن يحققها أمام الزمالك في بطولة كأس مصر، معتبرًا أن ما حدث يؤكد ضرورة احترام جميع المنافسين وعدم الاستهانة بأي مباراة

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