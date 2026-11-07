تفاصيل إصابة محمد شحاتة مع الزمالك بعد مواجهة مصر للتأمين | خاص

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال مواجهة مصر للتأمين الأخيرة في بطولة كأس مصر.

وأكد المصدر أن اللاعب يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية بالقدم اليمنى، بعدما تعرض للإصابة خلال أحداث المباراة، التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3-2، وتأهله إلى دور الـ16 من البطولة.

وأوضح المصدر أن محمد شحاتة خضع لفحوصات طبية أولية عقب انتهاء اللقاء مباشرة، من أجل الاطمئنان على حالته وتحديد طبيعة الإصابة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الإصابة بسيطة ولا تدعو إلى القلق.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة، بهدف تجهيزه بالشكل المناسب، على أن تتحدد إمكانية عودته إلى التدريبات والمشاركة في المباريات عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق.

الزمالك يتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر

وكان الزمالك قد نجح في حجز مقعده بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب مصر للتأمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32.

وشهدت المباراة بداية متوازنة من الفريقين، قبل أن يتمكن داوود كمارا من منح مصر للتأمين التقدم في الدقيقة 42، ليضع الزمالك تحت ضغط مبكر.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح محمد شحاتة في إدراك التعادل للفريق الأبيض، بعدما سجل هدفًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي النصف الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الزمالك ضغطه الهجومي، وتمكن أحمد شريف من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء.

وعاد مصر للتأمين إلى المباراة بعدما سجل شادي يحيى هدف التعادل في الدقيقة 82، لكن آدم كايد حسم المواجهة لصالح الزمالك بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وبهذا الانتصار، واصل الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر، بعدما تجاوز عقبة مصر للتأمين، ليضرب موعدًا مع منافسات دور الـ16، وسط ترقب لموقف محمد شحاتة من العودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة