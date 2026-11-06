لقمة عيش على موتوسيكل.. مظلة حماية لـ «طياري الدليفري» ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة

في الشوارع المزدحمة، وتحت لهيب الشمس أو برودة الشتاء، يقضى عمال التوصيل “الدليفري” ساعات طويلة وهم يتنقلون بسرعة لا لشيء سوى إيصال طلبات الناس، هؤلاء الشباب، الذين أصبحوا عصب الحياة اليومية في المدن المصرية، طالما عاشوا بلا مظلة تحميهم من مخاطر الطريق أو تقلبات الزمن.. فجأة، تتغير المعادلة تماماً باتفاق غير مسبوق بين الحكومة والقطاع الخاص، يضع حداً لسنوات من الضعف المهني ويمنح آلاف «الطيارين» سنداً حقيقياً يرتكون إليه حين تثقل كواهلهم أعباء الحياة.



كسر حاجز التهميش.. دمج «الطيارين» في دفتر الدولة

يأتي هذا الاتفاق ترجمة عملية لرؤية الدولة ومساعيها الحثيثة نحو ترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية، وتوسيع مظلة الأمان لمن هم أكثر عرضة لمخاطر الشارع ومتقلبات بيئة العمل الميدانية.

العمالة غير المنتظمة

فالعمالة غير المنتظمة تمثل ركيزة أساسية في شرايين الاقتصاد اليومي، وحمايتهم لم تعد رفاهية بل ضرورة إستراتيجية تضمن استقرارهم النفسي والمادي، وتعزز من قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة، تنفيذاً لمخرجات «منتدى مصر 2026» التي وضعت رعاية المواطن وتأمينه في صدارة الأولويات الوطنية.





منظومة متكاملة لدمج عمال التوصيل بالدولة

ترتكز الآلية التنفيذية للبروتوكول على قيام شركات التوصيل والمنصات الرقمية بتسليم قوائم عمالتها بدقة إلى وزارة العمل، لإنشاء سجلات مستقلة ومحدثة تضمن دمجهم الفعلي في المنظومة الرسمية للرعاية.

دليفري طلبات

هذا التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يزيل الفجوة التاريخية التي عانى منها قطاع «الدليفري»، ويحول طاقم العمل من عمالة مؤقتة ومهمشة إلى فئة تمتلك سنداً قانونياً ومؤسسياً يحمي حقوقها ويضمن استدامة مصدر رزقها.



طوق نجاة في الأزمات وحالات الطوارئ الميدانية

تتجسد قوة الاتفاق في شمولية التغطية التأمينية والمادية التي يتكفل بها صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

حماية من الأزمات الميدانية

ويمتد الدعم ليشمل التعويضات الفورية في حالات الحوادث الجسيمة، سواء نتج عنها وفاة أو عجز كلي وجزئي أثناء تأدية العمل، وصولاً إلى تغطية المخاطر الطبيعية وفقدان الأقارب من الدرجة الأولى، بما يمثل شبكة أمان حقيقية تمنع انهيار أسر هؤلاء العمال عند وقوع أي كارثة مفاجئة.



شراكة معيشية تمتد لمواقف الفرح والأزمات الصحية

لا تقتصر المكتسبات عند حدود التعويض عن الحوادث، بل تتسع لتلامس تفاصيل الحياة اليومية للعمال وأسرهم عبر تقديم منح دعم في العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، ومساعدات الزواج التي تصرف لمرة واحدة، ومنح المواليد عند استقبال الطفل الأول والثاني أو التوأم.

فتاة دليفري الاسكندرية

هذه البنود تعكس فهماً عميقاً لاحتياجات الطبقة العاملة، وتؤكد أن الدولة تسعى لبناء جدار استنادي إنساني يرافق العامل في حله وترحاله ويحفظ كرامته الإنسانية.