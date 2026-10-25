وزير العمل وجهاز مستقبل مصر يبحثان التعاون في رعاية العمالة غير المنتظمة

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، الدكتور بهاء الغنام ، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات العمل والعمال، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في مجالات الحماية الاجتماعية والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل.

وتناول اللقاء آليات التعاون في حصر وقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمشروعات التابعة للجهاز، تمهيدًا لشمولها بمنظومة الرعاية والحماية والدعم التي تقدمها وزارة العمل، إلى جانب الاستفادة من خبرات الوزارة ومراكزها وبرامجها التدريبية في تأهيل الشباب وتدريبهم من أجل التشغيل داخل الشركات المتخصصة التابعة للجهاز، بما يسهم في توفير كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات المشروعات وتدعم فرص التشغيل.

واتفق الجانبان على سرعة توقيع بروتوكول تعاون يتضمن هذه الملفات، مع بحث تنظيم ندوات ودورات توعوية للعمال وأصحاب الأعمال بشأن تشريعات العمل والسلامة والصحة المهنية، بما يعزز الوعي بالحقوق والواجبات، ويوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وخلال اللقاء جرى التأكيد على أهمية هذا التعاون في ضوء الدور التنموي لجهاز مستقبل مصر، واتساع نطاق مشروعاته وشراكاته مع القطاع الخاص،إذ يمتلك الجهاز حصصًا في أكثر من 55 شركة، فيما تشارك أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص في مشروعاته المختلفة، بما يتيح فرصًا واعدة للتكامل بين جهود الدولة في الحماية الاجتماعية والتدريب والتأهيل، واحتياجات المشروعات من العمالة الماهرة.…