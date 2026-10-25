متحدث التحالف: اعترضنا صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه الرياض .. وإطلاق صفارات الإنذار

أعلن اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه العاصمة الرياض.

وسبق ذلك، أن أفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق صفارات الإنذار في مدينة الرياض وذلك للتحذير من خطر محتمل، في أجواء المنطقة، فيما يعد تتابعًا للإنذارات التي أطلقت خلال الليلة.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان مقتضب نشره على موقع إكس، إنه جرى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض.

وفي وقت سابق ، أعلن المالكي اعتراض وتدمير مسيرة ثانية في منطقة الرياض.

والسبت، أعلن المالكي أن الدفاع الجوي اعترض ودمَّر صاروخًا باليستيًّا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، قبل أن يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين آخرين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينتي الطائف وينبع.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق إنذارًا لـ«التحذير من خطر» في محافظات جدة والطائف وينبع ومنطقة مكة المكرمة، داعيًا السكان إلى الالتزام بالهدوء والبقاء في الداخل.

كما أعلن التحالف، فجر السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.

في السياق، أعلن الدفاع المدني السعودي، السبت، سقوط شظايا صواريخ باليستية بعد اعتراضها في مواقع بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مواقع أخرى.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان على لسان المتحدث باسمه، أن فرقه باشرت في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من قبل الحوثيين، وقد أدت عملية اعتراض الصاروخين إلى سقوط أجزاء منهما في وادي المغمس بالعاصمة المقدسة، وأجزاء من شظايا الاعتراض على حي النزهة بمحافظة جدة، ووادي جليل بمحافظة الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ.