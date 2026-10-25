الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمدينة

أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمدينة المنورة على مناطق متفرقة.

وقال إن الصاورخين سقطا على مناطق منها وادي المغمّس بالعاصمة المقدسة، حي النزهة بجدة، وادي جليل بالطائف، ومركز مستورة برابغ، مع اتخاذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

كما ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم الدفاع المدني قوله إن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط أجزاء من الصاروخين في وادي المغمّس بالعاصمة المقدسة، وشظايا في حي النزهة بمحافظة جدة، ووادي جليل بمحافظة الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ.

وأكد المتحدث أنه جرى اتخاذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

كما وأعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان مقتضب نشره على موقع إكس، إنه جرى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض.



في وقت سابق، أعلن المالكي اعتراض وتدمير مسيرة ثانية في منطقة الرياض.

والسبت، أعلن المالكي أن الدفاع الجوي اعترض ودمَّر صاروخًا باليستيًّا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، قبل أن يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين آخرين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينتي الطائف وينبع.



وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق إنذارًا لـ«التحذير من خطر» في محافظات الرياض وجدة والطائف وينبع ومنطقة مكة المكرمة، داعيًا السكان إلى الالتزام بالهدوء والبقاء في الداخل.

كما أعلن التحالف، فجر السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.

في السياق، أعلن الدفاع المدني السعودي، السبت، سقوط شظايا صواريخ باليستية بعد اعتراضها في مواقع بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مواقع أخرى.