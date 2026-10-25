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رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركة المهن الطبية آليات توافر المستحضرات الدوائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركة المهن الطبية آليات توافر المستحضرات الدوائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد ليلة، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم خطط الشركة التوسعية، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز توافر المستحضرات الدوائية بالسوق المصري.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لتداول المستحضرات الدوائية، بما يشمل إجراءات الحفظ والنقل والتوزيع، لضمان الحفاظ على جودة المستحضرات ومأمونيتها، بما يحمي صحة المواطنين ويعزز الثقة في المنظومة الدوائية.


ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد ليلة بالجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية في تطوير المنظومة الرقابية والتنظيمية للقطاع الدوائي، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة لدعم خطط الشركة التطويرية والتوسعية، وتعزيز كفاءة التصنيع الدوائي.
تناول الاجتماع مناقشة سبل تسريع عمليات التصنيع، بما يدعم استمرارية الإنتاج وانتظام إمدادات الأدوية، ويضمن تلبية احتياجات السوق المصري من المستحضرات الدوائية وفقًا لمعايير الجودة والسلامة والفعالية المعتمدة.

تطوير العمليات الصناعية


كما استعرض الجانبان الخطط التوسعية المستقبلية للشركة في مجال التصنيع الدوائي، وبحثا آليات دعم القدرات الإنتاجية وتطوير العمليات الصناعية. 

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتقديم أوجه الدعم التنظيمي اللازمة وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية، ودعم توطين صناعة الدواء، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع شركات الصناعة الدوائية الوطنية، ودعم الاستثمار والتوسع الإنتاجي، وتطوير المنظومة التنظيمية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي المستدام، وضمان توافر المستحضرات الدوائية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين

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